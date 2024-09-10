فيديو - في مشهد بشع .. شجار الآباء والأمهات في دوري الأطفال

استدعاء الشرطة إلى مباراة في دوري الأطفال

تم استدعاء الشرطة إلى مباراة بين بولدمير وستارلاندز ووريورز في دوري الأطفال تحت سنّ 10 سنوات بعد أن بدأ الآباء والأمهات شجاراً في المدرجات.

وشهدت المشاجرة تبادل الرجال والنساء اللكمات والتدافع فيما بينهم، حيث اندلعت الفوضى في ملعب بولدمير سانت مايكل في برمنجهام.

وسارع المدربون الى إبعاد اللاعبين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني وعشر سنوات، عن الملعب خلال مباراة في دوري وسط وارويكشاير.

الحادثة التي وثّقتها عدسات الكاميرا وانتشرت على مواقع التواصل لاقت تفاعلا واسعا، إذ سخر مَن شاهد مقاطع الفيديو مِن الآباء المتحمسين وروحهم غير الرياضية.