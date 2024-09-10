وسام بن يدر يُحاكم مجدداً بتهمة شنيعة

اعتقال الشرطة الفرنسية للاعب الدولي الفرنسي وسام بن يدر

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، تقريراً عن اعتقال الشرطة الفرنسية للاعب الدولي الفرنسي وسام بن يدر نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة "الاعتداء الجنسي في حالة سكر"، وعن قضائه عطلة نهاية الأسبوع الماضي في الحجز، بعد شكوى تقدمت بها شابة تبلغ 23 عاماً.

وقالت الصحيفة أن الحادثة وقعت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في منطقة الألب البحرية، حيث يقيم اللاعب التونسي الأصل، وزعمت الفتاة أنها جرت داخل سيارة لاعب موناكو السابق، حيث حاول الاعتداء عليها، بعد أن التقى بها في المساء نفسه.

وتم تقديم القائد السابق لموناكو، الذي لا يزال دون فريق حاليا، إلى المحكمة يوم أول الأحد بعد الظهر، على أن يحضر جلسة محاكمة عاجلة في الخامس عشر من الشهر المقبل، بتهم "الاعتداء الجنسي في حالة سكر، والامتناع عن الامتثال لأفراد الشرطة، والقيادة تحت تأثير الكحول".

وكان اللاعب الدولي السابق حوكم أيضاً بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب فتاتين تبلغان من العمر 18 و19 عاماً، في أيار – مايو الفائت، كما ظهرت مزاعم أن بن يدر دفع 1.6 مليون يورو لهما مقابل الصمت.





