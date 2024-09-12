لاعب فالنسيا يهاجم زميله رافا مير بعد تهمة الاعتداء الجنسي

غرفة الملابس لا تفهم موقف رافا مير

أوضح لاعب كرة القدم بيبيلو غارسيا، أحد قادة فالنسيا، أن غرفة الملابس لا تفهم موقف رافا مير، الذي انتهى به الأمر بعد ليلة من الجنون، بالإفراج المؤقت بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال غارسيا "كان ينبغي على رافا أن يتعلم من هذا الوضع، إنه عدم احترام للنادي والمشجعين، ولا يمكن التسامح معه، إنه وضع صعب بالنسبة له، وآمل وأتمنى أن يكون قد تعلم، ومن الواضح أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

اعتذر رافا مير لغرفة ملابس فالنسيا يوم الاثنين، بعد أن علم أنه سيتم استبعاده من المجموعة لمدة أسبوع، وأنه سيكون خارج التشكيلة لمباراتين على الأقل، وكلاهما إجراء اتخذه المدرب روبين باراجا.

بالإضافة إلى ذلك، فتح النادي ملفاً ضده، وسيتم تغريمه بسببه "بشكل كبير" وفقا لمصادر من النادي "الأسود والأبيض".

وأضاف بيبيلو "أعتقد أن الجميع أكبر سنا الآن، ويعرفون المسؤولية التي يتحملونها مع فالنسيا، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بهذا النوع من الأشياء، لقد أوضح المدرب ذلك، وكذلك فعل النادي، إنها غرامة وقضية مهمة، وهو يدرك أنه فعل أشياء سيئة للغاية".

وقال بيبيلو "أنها ليست مجرد قضية تتعلق بصورة رافا مير، ولهذا السبب فإن غرفة الملابس تأذت تماما، لقد أثر علينا جميع،ا لأنه، على الرغم من أنه الوحيد المعني، هناك الكثير من الضوضاء الإعلامية، ونحن نعلم ذلك، وكمجموعة علينا التركيز على الجانب الرياضي اليومي ومواصلة التقدم إلى الأمام."





