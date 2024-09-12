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خسائر كبيرة مانشستر يونايتد وإصرار أنه لا ينتهك اللعب المالي النظيف

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خسائر كبيرة مانشستر يونايتد وإصرار أنه لا ينتهك اللعب المالي النظيف
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كرة القدم

2024-09-12 | 01:58
خسائر كبيرة مانشستر يونايتد وإصرار أنه لا ينتهك اللعب المالي النظيف

أعلن مانشستر يونايتد عن خسائر قدرها 113 مليون جنيه إسترليني

أعلن مانشستر يونايتد عن خسائر قدرها 113 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي ، على الرغم من إصرار النادي على أن هذا لا ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف.
ويسمح الدوري الإنجليزي الممتاز بخسائر قدرها 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وقد خسر اليونايتد 115 مليوناً في موسم 2021-2022 ، و28.7 مليون يورو في 2022-2023، و113 مليون جنيه إسترليني في 2023-2024.
على الرغم من ذلك، فإن يونايتد واثق من الالتزام بالقواعد، لأن الدوري الإنجليزي الممتاز يسمح بخصم بعض الخسائر المتعلقة بكرة القدم النسائية وكرة القدم الشعبية والبنية التحتية.
وفي السياق، قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد "النادي ملتزم بالقواعد المالية لكل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
في الموسم الماضي، احتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلا أسوأ موسم له في تاريخ المسابقة، واحتل قاع مجموعته في دوري أبطال أوروبا وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقب الثاني تحت قيادة إريك تن هاج.
بالإضافة إلى ذلك، تم في كانون الاول - ديسمبر الانتهاء من شراء 27.7 ٪ من النادي من قبل الملياردير البريطاني جيم راتكليف.
ويتوقع اليونايتد أن يحقق إيرادات تبلغ حوالي 670 مليون يورو العام المقبل، بعد أن بلغت إيراداته 661.8 مليوناً في الموسم الماضي، وهو رقم قياسي للنادي.



خسائر كبيرة مانشستر يونايتد وإصرار أنه لا ينتهك اللعب المالي النظيف

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

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