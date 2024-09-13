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لامين يامال ريال مدريد يغادر الى سبورتينغ لشبونة

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لامين يامال ريال مدريد يغادر الى سبورتينغ لشبونة
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كرة القدم

2024-09-13 | 02:52
لامين يامال ريال مدريد يغادر الى سبورتينغ لشبونة

قرر ترك "لا فابريكا" وأكد توقيعه لسبورتينغ لشبونة

باولو ياغو، الجوهرة الذي جاء إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب، والذي كان مرتبطاً بعقد حتى العام 2025، قرر ترك "لا فابريكا" وأكد توقيعه لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وقال اللاعب "أنا سعيد جدا بالتوقيع مع سبورتينغ لشبونة لأنه ناد أنتج لاعبين رائعين مثل كريستيانو رونالدو ولويس فيجو، وهو يستثمر الكثير في والشباب، وهذا يحفزني".
وقال لاعب ريال مدريد "أعلم أن بعض أبناء وطني قد مروا هنا، مثل بيدرو بورو وأنطونيو أدان، وقد فازا بالعديد من الألقاب في سبورتينج، وآمل أن أتمكن أيضا من الفوز بالعديد من الألقاب مثلهم".
وفي رسالة الوداع من ريال مدريد، تحدث اللاعب الشاب المولود في مدريد، عن خيبة أمله "سأغادر في سن 17 عاما بخيبة أمل معينة لعدم رؤية هذا الحلم يتحقق هنا، وقد كان من الصعب عليّ اتخاذ هذا القرار، وتؤلمني كثيرا المغادرة، وسأحتفظ بالاسباب لنفسي".
انضم باولو ياغو إلى ريال مدريد في سن السادسة، ودخل أكاديمية الشباب، ثم تطور بسرعة هائلة، وسجل أكثر من 200 هدف، وكان يطلق عليه لقب "لامين يامال لا فابريكا".
باولو ياغو ولامين يامال لديهما العديد من أوجه التشابه، إنهما في نفس العمر، ويشتركان في جيل في فئات الشباب في إسبانيا، ويرتديان نفس العلامة التجارية، ويتشاركان نفس الوكيل (خورخي مينديز).


لامين يامال ريال مدريد يغادر الى سبورتينغ لشبونة

رياضة

كرة القدم

باولو ياغو

ريال مدريد

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