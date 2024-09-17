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نجم ليفربول متهم بالتهرّب الضريبي في فرنسا فهل يُسجن؟

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نجم ليفربول متهم بالتهرّب الضريبي في فرنسا فهل يُسجن؟
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كرة القدم

2024-09-17 | 01:43
نجم ليفربول متهم بالتهرّب الضريبي في فرنسا فهل يُسجن؟

رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

أمضى جبريل سيسيه، الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، موسمين في الميرسيسايد، حيث فاز أيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يغادر إلى مرسيليا، ويعود لاحقا إلى الشواطئ الإنجليزية لاعباً مع كوينز بارك رينجرز وسندرلاند.
ومنذ ذلك الحين، حول الفرنسي انتباهه إلى الموسيقى، من خلال مهنته كـ"دي جي"، الا انه بات متهماً بالتهرب الضريبي، حيث طلب المدعي العام في باستيا في فرنسا الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 85 ألف جنيه إسترليني.
ولم يكن اللاعب الدولي الفرنسي السابق البالغ من العمر 43 عاماً حاضرا يوم الأربعاء في محكمة باستيا الجنائية التي من المقرر أن تصدر حكمها في 13 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.
واستمعت المحكمة إلى أن حسابا أنشئ للتعامل مع شؤون سيسي الضريبية كان مدينا بقيمة 465 ألف جنيه إسترليني، وقال الادعاء إن اللاعب مذنب بالتهرب الضريبي لعدم إعلانه عن هذا المبلغ.
كما اتهم سيسي بأنه مدين بمبلغ إضافي قدره 195 ألف جنيه إسترليني لم يعلن عنه ناتج عن إيرادات ضريبة القيمة المضافة على دخله من حقوق الصورة.



نجم ليفربول متهم بالتهرّب الضريبي في فرنسا فهل يُسجن؟

رياضة

كرة القدم

جبريل سيسيه

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

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