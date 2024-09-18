بايرن ميونيخ وليلة تحطيم الأرقام القياسية

كانت ليلة من الأرقام القياسية للعملاق الألماني

حطم هاري كين الرقم القياسي لمواطنه واين روني في دوري أبطال أوروبا لجهة أكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب إنجليزي في المسابقة.

وسجل هاري كين 4 أهداف في فوز بايرن ميونيخ (9-2) على دينامو زغرب الكرواتي، ليرفع إجمالي أهدافه في المسابقة إلى 34، محطما الرقم القياسي السابق لروني البالغ 30 هدفا.

وكانت الأهداف التسعة بدورها رقما قياسيا، كأكبر عدد من الأهداف يسجلها فريق واحد على الإطلاق في مباراة بدوري أبطال أوروبا، حيث جاءت 3 من أهداف كين من ركلة جزاء.

وكانت ليلة من الأرقام القياسية للعملاق الألماني، حيث دخل أسطورة النادي توماس مولر أيضا عن مقاعد البدلاء ليظهر في مباراته رقم 152 مع النادي في المسابقة الأوروبية الأولى، وهو أكبر عدد للاعب في ناد واحد.

ويأمل بايرن أن يكون هذا هو عامه مع كأس دوري أبطال أوروبا، بعد أن استعصى اللقب عليه منذ الفوز به آخر مرة في العام 2020.







