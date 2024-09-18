فيديو - مقتل لاعب عمره 15 عاماً بين أرجل الفريق المنافس !!

"EL NIÑO CAYÓ EN MIS BRAZOS" | |💔🥺😭



🗣Leonardo Vip, DT del Club Nacional de San Bernardino, confirmó que el video difundido es de la gresca, pero subrayó que no hay imágenes del momento en que patean a Ismael Domínguez.#1000Noticias #1000am📻🎙 https://t.co/GShBd3Fbca pic.twitter.com/v6XzAsL1HS — Radio 1000 AM (@1000_am) September 16, 2024 DESGARRADOR | 🇵🇾💔



🔹La imagen del pupitre vacío en el colegio del adolescente Ismael Domínguez, que murió tras recibir el golpe de otro joven durante un partido de fútbol



🔹Sus compañeros y amigos, así como todo el país están conmocionados #ElNacional pic.twitter.com/Ei6GQaNSRq — El Nacional (@elnacionalpy) September 16, 2024

توفي إسماعيل دومينغيز، وهو لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 15 عاما، متأثرا بالضربات التي تعرض لها خلال قتال وقع في مباراته الأولى مع النادي في مدينة سان برناردينو في الباراغواي.وذكرت الصحافة في باراغواي أن إسماعيل تعرض لهجوم من قبل لاعبين من الفريق المنافس، واسمه Boquerَn FBC of Asunciَn، قبل نهاية المباراة التي كانت تقام في حي سان بابلو في أسونسيون.وقال مدربه ليوناردو فيت، إن إسماعيل فقد الوعي بعد تلقيه ركلة في ظهره، وأنه عندما كان على الأرض، تلقى عدة ركلات، وفتح المدعي العام روزا نوغيرا تحقيقا في جريمة القتل لتحديد ظروف وفاة الشاب الصغير.