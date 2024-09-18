فيديو - مقتل لاعب عمره 15 عاماً بين أرجل الفريق المنافس !!

توفي إسماعيل دومينغيز، وهو لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 15 عاما، متأثرا بالضربات التي تعرض لها خلال قتال وقع في مباراته الأولى مع النادي في مدينة سان برناردينو في الباراغواي.
وذكرت الصحافة في باراغواي أن إسماعيل تعرض لهجوم من قبل لاعبين من الفريق المنافس، واسمه Boquerَn FBC of Asunciَn، قبل نهاية المباراة التي كانت تقام في حي سان بابلو في أسونسيون.
وقال مدربه ليوناردو فيت، إن إسماعيل فقد الوعي بعد تلقيه ركلة في ظهره، وأنه عندما كان على الأرض، تلقى عدة ركلات، وفتح المدعي العام روزا نوغيرا تحقيقا في جريمة القتل لتحديد ظروف وفاة الشاب الصغير.