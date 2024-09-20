رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا

بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال السلبي

كتب رحيم سترلينج تاريخاً في دوري أبطال أوروبا ليلة الخميس، بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال الانجليزي السلبي مع أتالانتا الايطالي.

وبدأ أرسنال موسم 2024/25 في دوري أبطال أوروبا بشكل مخيب للآمال، وظلت مباراته مع أتالانتا الفائز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي متوترة إلى حد ما، وكانت اللحظة الحاسمة فيها حين قام حارس أرسنال، ديفيد رايا بتصد مزدوج مذهل، بعد أن حصل أتالانتا على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني.

وليلة الخميس، حطم رحيم سترلينج رقماً قياسياً قد يكون من المستحيل مضاهاته، حين شارك في الدقيقة 73 كبديل لبوكايو ساكا، وأصبح أول لاعب على الإطلاق يلعب لأربعة أندية إنجليزية مختلفة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فطوال مسيرته امتدت 12 عاماً، لعب الجناح في المسابقة الأوروبية لأندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وكان الأسطورة ديفيد بيكهام ظهر في دوري أبطال أوروبا لأربعة أندية مختلفة، وهي مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان، وكان واحد منها فقط إنجليزياً.

ولكن، لسوء حظ سترلينج، وعلى الرغم من حقيقة أن أنديته الثلاثة السابقة قد فازت بلقب دوري أبطال أوروبا، الا انه لم يفز به مع أي منها، وهو يأمل في أن ينال ميدالية الفوز أخيراً مع ناديه الجديد أرسنال.





