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قناة الجديد
2024
جيش الاحتلال اقتحم مدينة رام الله وأغلق مكتب قناة الجزيرة هناك
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كرة القدم
2024-09-21 | 20:36
جيش الاحتلال اقتحم مدينة رام الله وأغلق مكتب قناة الجزيرة هناك
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إعلام العدو: سقوط صواريخ في عدة أمكنة شرق حيفا
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