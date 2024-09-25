القبض على حارس المرمى الشهير ينس ليمان

حارس المرمى الشهير فاز بـ61 مباراة دولية مع ألمانيا

تم القبض على ينس ليمان، حارس المرمى الشهير الذي فاز بـ61 مباراة دولية مع ألمانيا، بزعم القيادة تحت تأثير الكحول، بعد احتفالات مهرجان أكتوبر، ولم يتمكن حتى من إكمال الاختبار.

وذكرت صحيفة بيلد أن لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 54 عاما، والذي كان يرتدي سروالا جلديا بافاريا تقليديا، وكان قد انتهى لتوه من شرب البيرة في خيمة شوتزنفيست، كانت تفوح منه رائحة الكحول عندما ألقي القبض عليه.

وقال مكتب المدعي العام "خضع ليمان للفحص بسبب سلوكه غير المعتاد أثناء قيادته سيارة في وسط مدينة ميونيخ، ولاحظت الشرطة أن رائحة الكحول واضحة، فلم يسفر اختبار الكحول عن أي نتائج قابلة للاستخدام، لذلك تم طلب عينة دم ومصادرة رخصة القيادة".

وخلال مسيرته، لعب ليمان مع أندية شالكه وميلان وبوروسيا دورتموند وشتوتغارت، وتصدّر في الصيف الماضي، عناوين الصحف بعد أن قال خلال بطولة أوروبا، التي فاز بها المنتخب الإسباني، إن "إسبانيا فريق صغير وعديم الخبرة وكأنه فريق للشباب".







