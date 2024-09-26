فيديو - ملعب شاه علم بات من الذكريات

استقبل كبريات الأندية الأوروبية أمثال أرسنال وتشيلسي

تم تدمير ملعب شاه علم العملاق في ماليزيا، الذي استقبل كبريات الأندية الأوروبية أمثال أرسنال وتشيلسي، بعد أن اعتبر غير "آمن".

وكان الملعب الذي يتسع لـ80,372 شخصاً، واحداً من أشهر الملاعب في ماليزيا، لكن تصنيفه تراجع في العام 2020، حين تم اعتباره غير آمن من الناحية الهيكلية للمشجعين،

وقبل أيام، تم هدم الملعب بشكل مذهل في لحظة تم رصدها، حيث أظهر الفيديو السقف وهو ينهار على المقاعد ويصطدم بالعشب.

وكان الملعب استضاف أرسنال وتشيلسي خلال جولة آسيوية في العام 2011، وكان أكبر من كل من استادات الإمارات وستامفورد بريدج، وقد افتتح في عام 1994، وكان موطن نادي كرة القدم الماليزي سيلانجور.

وكان المنتخب الوطني الماليزي يعتبره أرضه وقد استضاف أحداثا خارج كرة القدم، وعزفت فيه فرق مثل Bon Jovi و Deep Purple و Maroon 5 حفلات موسيقية ضخمة في الاستاد.

وتقرر أن يتم استبدال الملعب بنسخة أكثر حداثة، سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2029، وسيحتوي الاستاد الجديد على سقف قابل للسحب، وتحكم داخلي في الرطوبة وتجهيزات حديثة لعروض الموسيقية الحية، إلا ان سعته سوف تتراجع الى النصف لتلامس عتبة 45 ألف متفرج.



