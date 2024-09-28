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المغرب وإنجلترا وفرنسا يتنافسون على موهبة تشيلسي

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المغرب وإنجلترا وفرنسا يتنافسون على موهبة تشيلسي
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كرة القدم

2024-09-28 | 05:56
المغرب وإنجلترا وفرنسا يتنافسون على موهبة تشيلسي

يملك ثلاث جنسيات وهو مؤهل قانونياً للدفاع عن ألوانها

تسعى الاتحادات المغربية والانجليزية والفرنسية لكرة القدم، لإقناع اللاعب الواعد إبراهيم الرباج، جوهرة نادي تشيلسي، بإختيار منتخبها لتمثيله دولياً، كونه يملك ثلاث جنسيات، وهو مؤهل قانونياً للدفاع عن ألوانها.
وقاد الرباج منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً للفوز على نظيره المغربي (5-1)، في شهر أيار - مايو الماضي، حيث ساهم في تسجيل هدفين، ما دفع بالاتحادين المغربي والانجليزي للضغط عليه لتمثيل أحد المنتخبين.
وشارك "ميسي تشيلسي" كما يُلقّب، في خمس مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، سجل خلالها هدفا وصنع ثلاثة، وحقق أرقاماً مذهلة مع تشيلسي في 40 من مباريات الفئات السنية، حيث سجل 52 هدفاً وصنع 60 تمريرة حاسمة.



المغرب وإنجلترا وفرنسا يتنافسون على موهبة تشيلسي

رياضة

كرة القدم

إبراهيم الرباج

تشيلسي

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