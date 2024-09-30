ماذا كتب حكم ديربي مدريد في تقريره الرسمي؟

المواجهة انتهت الى التعادل (1-1) بين أتليتكو مدريد وضيفه ريال مدريد

قدّم الحكم بوسكيتس فيرير التقرير الرسمي لما حصل في المواجهة التي انتهت الى التعادل (1-1) بين أتليتكو مدريد وضيفه ريال مدريد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكتب الحكم "في الدقيقة 64، من الطرف الجنوبي السفلي، تم إلقاء عدة أشياء باتجاه المنطقة التي كان فيها حارس المرمى الزائر (تيبو كورتوا)، دون أن يصيبه أي منها".

وأضاف "من بين هؤلاء، أمكن تحديد ثلاث ولاعات وزجاجة مياه .. في ضوء هذه الحقيقة، تم تنشيط بروتوكول رمي الأشياء، ما يتطلب من المندوب الميداني المضي قدما في التواصل عبر مكبرات الصوت في الملعب برسالة لوقف الرميات المذكورة".

وتابع "في الدقيقة 65، تم إلقاء الأشياء المذكورة مجدداً من المنطقة نفسها، وقمنا بتفعيل البروتوكول مرة أخرى، وفي الدقيقة 67، وبالنظر إلى التكرار المستمر، تم تعليق المباراة مؤقتا، والطلب الى الفريقين التوجه إلى غرف تغيير الملابس، ثم استؤنفت المباراة بعد 17 دقيقة من التوقف، دون مزيد من الحوادث".







