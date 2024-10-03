فيديو - ليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

سجل ليونيل ميسي هدفين رائعين، وأضاف لويس سواريز هدفاً، في فوز إنتر ميامي على كولومبوس كرو (3-2) وحصوله على درع "مشجعي MLS"."درع مشجعي MLS"، هو اللقب الذي يمنح كل عام لأفضل نادي في الموسم العادي، ويجب عدم الخلط بينه وبين كأس MLS (الدوري الاميركي لكرة القدم)، وهو الكأس الأكثر شهرة في الولايات المتحدة وكندا.هذا اللقب هو الثاني في تاريخ إنتر ميامي القصير بعد كأس الرابطة، الذي فاز به في العام 2023 بعد أسابيع قليلة من وصول ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا إلى الولايات المتحدة.ومع هذا الكأس، ارتفع عدد ألقاب ليو ميسي الى 46 في مسيرته، حصدها مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، ما وضعه في القمة أمام داني ألفيس (43) وأندريس إنييستا (38) وجيرارد بيكيه (38) وماكسويل (37).ولعب ميسي 17 مباراة مع وإنتر ميامي، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة وأحرز لقبين منذ انضمامه اليه.