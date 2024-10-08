فيديو - أغرب ركلتيّ جزاء في مباراة واحدة

🇩🇪 Stop what you’re doing now and watch this chaos from the 2 Bundesliga!



TWO penalties were awarded in the first half of Magdeburg v Furth for defenders picking the ball up while the ball is still in play! Incredible stuff! 🤣



🎥 @Debisicoolpic.twitter.com/8y9liu9sEW — The European Football Express (@TheEuroFE) October 7, 2024

أغرب ركلتيّ جزاء صحيحتين، ظهرتا عصر أول أمس الأحد، في المباراة التي انتهت الى التعادل (2-2) بين ماغديبورغ وضيفه غروتر فورث، ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الثانية الألماني.ففي الدقيقة 12، التقط الألماني غيديون يونغ، مدافع غروتر فورث، الكرة التي رماها له حارس مرماه داخل منطقة الجزاء، وجاء قرار الحكم عقاباً لهذا الخطأ الساذج، ركلة جزاء نتج عنها هدفاً بعد متابعة من المغربي محمد الحنكوري.وفي الدقيقة 42، أمسك دانيال هيبر، مدافع ماغديبورغ، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، مستبقاً قرار الحكم بوجود خطأ خارجها، ليحتسب الأخير ركلة جزاء لصالح غروتر فورث، ترجمها الأميركي جوليان جرين بنجاح.ورفع ماغديبورغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، خلف فورتونا دوسلدورف، الذي سقط (0-3) أمام ضيفه هامبورغ، فيما تراجع غروتر فورث إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.