إليكم الإسم الجديد "العربي" لملعب واندا ميتروبوليتانو

الأمور ستصبح أمراً واقعاً جديداً بدءاً من 20 الشهر الجاري

بعد أن واجهت مشاكل في الوفاء بمدفوعاتها، وانتشرت الشائعات حول قرب إنهاء العقد بين أتلتيكو مدريد وشركة سيفيتاس، التي حملت اسم ملعب واندا ميتروبوليتانو، يبدو أن الأمور ستصبح أمراً واقعاً جديداً بدءاً من 20 الشهر الجاري.

فقد ذكرت وسائل اعلام أن الراعي الجديد سيكون طيران الرياض، وهي شركة الطيران السعودية التي تنتمي إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة، وتظهر بالفعل على قمصان أتلتيكو، وفي عقد يمتد حتى العام 2033 على الأقل.

ومن المتوقع أن يكون دخل النادي من تسمية الملعب أعلى من رعاية الفريق الاول، بالنظر إلى المشروع الطموح لشركة الطيران التي تم إنشاؤها مؤخرا، والتي تدفع ما يقرب من 40 مليون يورو سنوياً حالياً، وهو رقم قد يرتفع الى ما بين 250 و300 مليون يورو.







