فيديو - كول بالمر ممثل وعارض أزياء !!

نقل نجم تشيلسي موهبته إلى الشاشة الكبيرة

نقل نجم تشيلسي كول بالمر موهبته إلى الشاشة الكبيرة، بعد أن لعب دور البطولة في فيلم صامت غريب مدته تسع دقائق لحساب شركة "بيربري".

تم اختيار بالمر، إلى جانب زميله في المنتخب الإنجليزي ونجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، لحملة العلامة التجارية الجديدة المستوحاة من الشعار "إنه دائمًا طقس بيربري".

وانضم لاعبا كرة القدم إلى فريق عمل يتكون من أمثال باري كيوغان وكارا ديليفين وأوليفيا كولمان لتصوير الحملة في الريف البريطاني.

وفي مقطع فيديو بعنوان "The Duffle with Cole Palmer"، ارتدى لاعب تشيلسي "معطفًا واق من المطر من الصوف والكشمير"، تبلغ قيمته 2,490 جنيهاً إسترلينياً.

وخلال الفيديو الذي تبلغ مدته تسع دقائق، يجلس بالمر بجانب بحيرة مع بعض معدات الصيد، وهو يحدق في الماء، ويلتقط بعض أدوات الصيد للعبث بها ودون أن لا ينطق بأي كلمة.

ومع أنه لا يملك خبرة سابقة في عالم الموضة، فقد استفاد من أهدافه الأربعة في شوط واحد في مرمى برايتون في ستامفورد بريدج، كي يوّقع على قميص بيربري الذي تم طرحه للبيع في المزاد العلني على MatchWornShirt والتبرع بجزء من الأرباح لمؤسسة تشيلسي لكرة القدم.

وبعد عرض افتتاحي بقيمة 75 جنيهاً، جذب القميص الجماهير، وشهدت موجة متأخرة من المزايدات استمرار السعر في الارتفاع، حيث أن قام مقامر من سنغافورة بدفع 34,411 جنيهاً إسترلينياً للحصول على قميص بالمر.









