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وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

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وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية
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كرة القدم

2024-10-10 | 01:16
وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني ميتاً في بركة السباحة في منزله

توفي مدافع شيفيلد يونايتد السابق جورج بالدوك عن عمر ناهز 31 عاماً، بعد أن تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني ميتاً في بركة السباحة في منزله في جليفادا، جنوب أثينا.
وكان اللاعب المولود في إنجلترا، قد وقّع مع باناثينايكوس هذا الصيف بعد فترة سبع سنوات في برامول لين، حيث ظهر لأول مرة في آب - أغسطس، وشارك الظهير، الذي لم يتم اختياره في تشكيلة اليونان لمواجهة إنجلترا يوم الخميس، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الأحد مع أولمبياكوس.
وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري اليوناني الممتاز "تعرب أسرة دوري السوبر لكرة القدم بأكملها عن حزنها العميق للخسارة المفاجئة للاعب باناثينايكوس ومنتخبنا الوطني جورج بالدوك، وتقدّم خالص تعازيها لعائلته وأحبائه".
ولد بالدوك في إنجلترا، وحمل الجنسية اليونانية ومثّل المنتخب الوطني للبلاد، كما لعب سابقاً مع أوكسفورد يونايتد وتامورث.



وفاة جورج بالدوك تصدم كرة القدم اليونانية

رياضة

كرة القدم

شيفيلد يونايتد

جورج بالدوك

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