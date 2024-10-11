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نيمار يستعد لشراء جزيرة لقضاء العطلات والإجازات

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نيمار يستعد لشراء جزيرة لقضاء العطلات والإجازات
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كرة القدم

2024-10-11 | 04:18
نيمار يستعد لشراء جزيرة لقضاء العطلات والإجازات

يمكن الوصول إلى الجزيرة بواسطة القارب أو المروحية

كشفت شبكة (footboom1) أن النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي الهلال السعودي، ينوي شراء جزيرة جاباو الخاصة، التي تقع في أنغرا دوس ريس على الشاطيء البرازيلي الجنوبي على المحيط الأطلنطي، بجانب ولاية ريو دي جانيرو، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار.
وذكرت الشبكة أن نيمار سيقوم باستئجار الجزيرة، التي تبلغ مساحتها نحو 25 ألف متر مربع، وتضم أربع قصور وثلاثة أكواخ جميعها مُجهزة، لفترة تجريبية مخصصة لقضاء العطلات والإجازات الخاصة به.
ويمكن الوصول إلى الجزيرة بواسطة القارب أو المروحية، ويبلغ متوسط سعر الليلة فيها ما بين 2700 و5500 دولار، بحسب توقيت الزيارة.




نيمار يستعد لشراء جزيرة لقضاء العطلات والإجازات

رياضة

كرة القدم

نيمار

الهلال

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