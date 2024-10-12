ميسي يترقّب الفوز بجائزة لم يحصل عليها بعد

هو الأكثر فوزا بالكرة الذهبية على مر التاريخ بإجمالي ثماني مرات

على الرغم من أن الأسطورة ليونيل ميسي، هو الأكثر فوزا بالكرة الذهبية على مر التاريخ، بإجمالي ثماني مرات، إلا أنه لم يسبق لقائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأميركي الفوز بجائزة "القدم الذهبية".

وتعتبر "القدم الذهبية" الجائزة الفردية الوحيدة الني نالها الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال والنصر السعودي، ولم يحصل عليها نجم برشلونة التاريخي.

وذكرت تقارير إعلامية إن ميسي سوف يحصل على جائزة "القدم الذهبية" التي استحدثت في العام 2020 فقط، لتكريم أساطير اللعبة الذين ما زالوا يتألقون في أعلى المستويات على الرغم من التقدم في العمر، وتحديدا بعد تجاوز سنّ الـ28 سنة.

وحصد رونالدو الجائزة في نسختها الاولى، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في النسخة الثانية، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني في النسخة الثالثة، وغابت الجائزة في العام الفائت، فيما يبدو ميسي المرشح الأوفر حظاً للظفر بها في النسخة الرابعة.

ولن يتم الاختيار هذه المرة بموجب تصويت عام، بل من خلال لجنة من المحترفين، علما بأنه لا يحق لأي لاعب فاز بالجائزة الترشح لنيلها من جديد.





