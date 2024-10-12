الملك خوان كارلوس يُسبب أزمة لجوليان ألفاريز وحبيبته

أجبر جوليان وإميليا على المغادرة وإنهاء عقد الايجار بحثاً عن السلام

غادر نجم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز وشريكته إميليا فيريرو، منزلهما الأول في مدريد بسبب تواجد المصورين بشكل دائم حوله.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد وصل إلى العاصمة الإسبانية في آب - أغسطس الماضي، وانتقل إلى عقار في شمال مدريد، في بلدة راقية تسمى بواديلا ديل مونتي.

لكن بعد فترة، أُجبر اللاعب على الانتقال إلى عقار آخر، والسبب هو أن المصورين كانوا يخيّمون خارج المنزل معظم الشهر الماضي، بعد أن تمّ اكتشاف أنّه كان مكاناً للعلاقات خارج نطاق الزواج بين باربرا ري والملك السابق خوان كارلوس الأول، الذي يعيش الآن في المملكة العربية السعودية.

وانتشرت صوراً لري وخوان كارلوس من العقار التقطت في وقت سابق من هذا الصيف، ما أجبر جوليان وإميليا على المغادرة وإنهاء عقد الايجار بحثاً عن السلام.





