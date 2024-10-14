صورة أنشيلوتي التي غزت مواقع التواصل

يستمتع كارلو أنشيلوتي بأيام الراحة التي منحها لفريقه ريال مدريد

يستمتع كارلو أنشيلوتي أيضا بأيام الراحة التي منحها لفريقه ريال مدريد، حيث قام مدرب ريال مدريد بزيارة الى لندن، والتقط صورة في مطعم في العاصمة البريطانية انتشرت على نطاق واسع.

جمعت الصورة أنشيلوتي مع زوي سالدانيا، احد نجمات هوليوود، الموجودة في لندن، للمشاركة في مهرجان BFI London السينمائي، حيث قدمت أحدث أفلامها "إميليا بيريز"، وهو كوميديا تعمل فيها جنبا إلى جنب مع سيلينا غوميز وكارلا صوفيا جاسكون.

ولم يتردد أنشيلوتي في نشر الصورة مع زوي سالدانيا على حسابه على انستغرام وأرفقها بعبارة "قضاء بعض الوقت مع أصدقاء حميمين".







