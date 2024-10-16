ما هي علاقة أردا غولر بالحكمة المثيرة للجدل؟

ساهم النجم الشاب بفوز تركيا الكبير على أيسلندا

بتسجيله الهدف الثالث، ساهم النجم الشاب أردا غولر، مهاجم ريال مدريد، بفوز منتخب تركيا الكبير على مضيفه منتخب أيسلندا (4-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وبعد انتهاء المباراة، نشرت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان، المثيرة للجدل، صورة لغولر أثناء مراجعة حكم المباراة لضربة الجزاء التي أحرز منها الفريق الهدف الثاني، وكتبت "من الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر أثناء مراجعة ضربة الجزاء".

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم أوقف أرسلان مدى الحياة بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع مراقب المباريات أورهان أردمير.







