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هذا هو سامو أوموروديون موهبة إسبانيا الصاعدة

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هذا هو سامو أوموروديون موهبة إسبانيا الصاعدة
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كرة القدم

2024-10-17 | 02:00
هذا هو سامو أوموروديون موهبة إسبانيا الصاعدة

اسم جديد بدأ يلمع في كرة القدم الإسبانيّة

اسم جديد بدأ يلمع في كرة القدم الإسبانيّة، إنّه سامو أوموروديون، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، والذي يقدّم موسما أكثر من جيّد، ومن المتوقّع أن يستدعيه المدرّب لويس دي لا فوينتي للمشاركة مع المنتخب الأوّل في فترة التوقّف الدوليّ في الشهر المقبل.
أوموروديون، لاعب إسباني من أصول نيجيريّة، يبلغ من العمرين 20 عاما، دخل عالم كرة القدم في صغره من بوابة إشبيلية ثمّ نيرفيون فغرناطة.
أمّا كلاعب محترف، فبدأت مسيرته مع غرناطة، قبل أن ينتقل إلى أتليتيكو مدريد، الذي أعاره الى ألافيس حيث لعب 34 مباراة مع النادي وسجّل 8 أهداف.
وفي هذا الموسم، انتقل اللاعب الإسباني إلى بورتو البرتغالي وخاض معه خمس مباريات حتّى الآن سجّل خلالها 4 أهداف.
على مستوى المنتخب الإسباني، لعب سامو خمس مباريات لمنتخب تحت 19 عاما وسجّل هدفًا واحدا، و11 مباراة مع منتخب تحت 20 عاما وفي رصيده 6 أهداف.
وكان تألّقه مع منتخب تحت 21 حيث سجّل 5 أهداف في 5 مباريات، وكان الأبرز أنّه سجّل 4 أهداف في الشوط الأوّل من مباراة إسبانيا ضدّ مالطا يوم الاثنين الماضي.



هذا هو سامو أوموروديون موهبة إسبانيا الصاعدة

رياضة

كرة القدم

سامو أوموروديون

بورتو

منتخب إسبانيا

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