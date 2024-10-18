قصة البنك القبرصي الذي حمى برشلونة من احتيال مالي

في صيف العام 2022، ضمّ برشلونة الاسباني المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي آتياً من بايرن ميونيخ الألماني، لكن يبدو أنه وقع آنذاك ضحية لعملية نصب.

ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن تقارير إسبانية، أن شخصاً قام بانتحال هوية بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، وطلب من النادي دفع مليون يورو كعمولة على الصفقة، فامتثل له وأودع المبلغ في رقم حساب في بنك قبرصي بإسم مايكل جيراردوس هيرمانوس ديمون.

إلا ان البنك القبرصي رفض عملية التحويل، على اعتبار أن الحسب جديد ولا معاملات سابقة فيه ولا مستندات صحيحة تبرر التحويل.

ومع ذلك، وواصل المحتال المُنتحل لشخصية زهافي الضغط على برشلونة، مهدداً بإبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنع تسجيل ليفاندوفسكي، فشك النادي بالأمر وسارع الى ابلاغ الشرطة.