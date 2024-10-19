بايرن يُعدّل شعاره فما هو الجديد فيه؟

فاجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني الجميع مؤخراً

فاجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني الجميع مؤخراً، بسبب قيامه بإجراء تعديلات طفيفة على شعار النادي، حيث غيّر الماسات البيضاء والزرقاء الموجودة في منتصف الشعار، لتصبح أوضح وأكثر إشراقاً عن اللون القديم "الأزرق الغامق".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن البايرن لم يكشف عن هذا التغيير علناً، الا أنه نفذّه فعلياً على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر من النادي للصحيفة أن هذا التعديل البسيط "كان مدروساً وله أسبابه وأولها تعزيز إمكانية الوصول الرقمي من خلال الألوان الجديدة، وثانيها أن يتمكن الأفراد الذي يعانون من ضعف البصر أو أي مشاكل أخرى تتعلق بالنظر، من مشاهدته بصورة أوضح".







