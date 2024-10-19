الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بايرن يُعدّل شعاره فما هو الجديد فيه؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بايرن يُعدّل شعاره فما هو الجديد فيه؟
A-
A+

كرة القدم

2024-10-19 | 03:29
بايرن يُعدّل شعاره فما هو الجديد فيه؟

فاجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني الجميع مؤخراً

فاجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني الجميع مؤخراً، بسبب قيامه بإجراء تعديلات طفيفة على شعار النادي، حيث غيّر الماسات البيضاء والزرقاء الموجودة في منتصف الشعار، لتصبح أوضح وأكثر إشراقاً عن اللون القديم "الأزرق الغامق".
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن البايرن لم يكشف عن هذا التغيير علناً، الا أنه نفذّه فعلياً على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر من النادي للصحيفة أن هذا التعديل البسيط "كان مدروساً وله أسبابه وأولها تعزيز إمكانية الوصول الرقمي من خلال الألوان الجديدة، وثانيها أن يتمكن الأفراد الذي يعانون من ضعف البصر أو أي مشاكل أخرى تتعلق بالنظر، من مشاهدته بصورة أوضح".



بايرن يُعدّل شعاره فما هو الجديد فيه؟

رياضة

كرة القدم

بايرن ميونيخ

بيلد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"كولدبلاي" على قميص برشلونة في "الكلاسيكو"
فيديو - توقيع ميسي على يد ذراع مُشجّع تحول الى وشم

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - "المجنون العاشق" اشترى 20 قميصاً لبرشلونة لقاء 8000 يورو
03:47

فيديو - "المجنون العاشق" اشترى 20 قميصاً لبرشلونة لقاء 8000 يورو

اشترى 20 نسخة من قميص الفريق المخصص لمباراة الكلاسيكو

03:47

فيديو - "المجنون العاشق" اشترى 20 قميصاً لبرشلونة لقاء 8000 يورو

اشترى 20 نسخة من قميص الفريق المخصص لمباراة الكلاسيكو

لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!
03:45

لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!

تم الإعلان عن عودة توبياس إلى شاختار دونيتسك الأوكراني

03:45

لاعب ريال مدريد وشم اسم طفلته ليكتشف أنها ليست ابنته !!

تم الإعلان عن عودة توبياس إلى شاختار دونيتسك الأوكراني

فيديو - برشلونة طرح 1899 قميصاً خاصاً للبيع .. لماذا ولمن المردود؟
03:36

فيديو - برشلونة طرح 1899 قميصاً خاصاً للبيع .. لماذا ولمن المردود؟

تعتبر "كولدبلاي" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية المحبوبة في العالم

03:36

فيديو - برشلونة طرح 1899 قميصاً خاصاً للبيع .. لماذا ولمن المردود؟

تعتبر "كولدبلاي" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية المحبوبة في العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024