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فيديو - بايرن يستفزّ برشلونة بفيديو يُسخّن القمّة المُرتقبة

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فيديو - بايرن يستفزّ برشلونة بفيديو يُسخّن القمّة المُرتقبة
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كرة القدم

2024-10-23 | 04:05
فيديو - بايرن يستفزّ برشلونة بفيديو يُسخّن القمّة المُرتقبة

"لجعلكم في الحالة المزاجية الأفضل، إليكم أحدث أهدافنا في برشلونة"

"لجعلكم في الحالة المزاجية الأفضل، إليكم أحدث أهدافنا في برشلونة" ... هو عنوان الفيديو الذي نشره نادي بايرن ميونيخ الألماني على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وبطبيعة الحال، فقد أسهم الفيديو في تسخين الأجواء قبيل قمة جولة الليلة (الأربعاء) من دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف برشلونة غريمه البافاري الشرس، في أجمل مباريات المسابقة حالياً.
ولم يفز برشلونة على بايرن ميونيخ منذ تسع سنوات وخمس أشهر، حيث التقى الفريقان ست مرات، انتهت جميعها في دوري أبطال أوروبا ألمانية، وكأن أسوأها الفوز التاريخي للبافاري (8-2) يوم الرابع عشر من شهر آب - أغسطس 2020.
وهنا سجل اللقاءات في السنوات التسع الماضية:
⦁    12/5/2015    بايرن ميونيخ × برشلونة (3-2)
⦁    14/8/2020    برشلونة × بايرن ميونيخ (2-8)
⦁    14/9/2021    برشلونة × بايرن ميونيخ (0-3)
⦁    8/12/2021    بايرن ميونيخ × برشلونة (3-0)
⦁    13/9/2022    بايرن ميونيخ × برشلونة (2-0)
⦁    26/10/2022    برشلونة × بايرن ميونيخ (0-3)



فيديو - بايرن يستفزّ برشلونة بفيديو يُسخّن القمّة المُرتقبة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بايرن ميونيخ الألماني

دوري أبطال أوروبا

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