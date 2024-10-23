فيديو - بايرن يستفزّ برشلونة بفيديو يُسخّن القمّة المُرتقبة

Vorfreude auf Mittwoch: 💯✨



Zur Einstimmung gibt's unsere letzten Tore in Barcelona. 🎥🔥 #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/1nBl3oReoM — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2024

"لجعلكم في الحالة المزاجية الأفضل، إليكم أحدث أهدافنا في برشلونة" ... هو عنوان الفيديو الذي نشره نادي بايرن ميونيخ الألماني على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.وبطبيعة الحال، فقد أسهم الفيديو في تسخين الأجواء قبيل قمة جولة الليلة (الأربعاء) من دوري أبطال أوروبا، حين يستضيف برشلونة غريمه البافاري الشرس، في أجمل مباريات المسابقة حالياً.ولم يفز برشلونة على بايرن ميونيخ منذ تسع سنوات وخمس أشهر، حيث التقى الفريقان ست مرات، انتهت جميعها في دوري أبطال أوروبا ألمانية، وكأن أسوأها الفوز التاريخي للبافاري (8-2) يوم الرابع عشر من شهر آب - أغسطس 2020.وهنا سجل اللقاءات في السنوات التسع الماضية:⦁ 12/5/2015 بايرن ميونيخ × برشلونة (3-2)⦁ 14/8/2020 برشلونة × بايرن ميونيخ (2-8)⦁ 14/9/2021 برشلونة × بايرن ميونيخ (0-3)⦁ 8/12/2021 بايرن ميونيخ × برشلونة (3-0)⦁ 13/9/2022 بايرن ميونيخ × برشلونة (2-0)⦁ 26/10/2022 برشلونة × بايرن ميونيخ (0-3)