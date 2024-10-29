توني كروس يُعلّق على الكرة الذهبية وفينيسيوس يتفاعل

بعد أن توج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بجائزة الكرة الذهبية

بعد أن توج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2024، وحل نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور وصيفاً، تفاعل الأخير مع تدوينة لزميله السابق، الالماني توني كروس.

وكان جونيور وناديه ريال مدريد الاسباني قرروا التغيب عن حضور حفل تسليم الكرة الذهبية في باريس، احتجاجاً على عدم فوز أحد النجمين فينيسيوس جونيور أو داني كارفاخال بالجائزة.

ونشر نجم ريال مدريد السابق، الألماني توني كروس صورة على إنستغرام، تجمعه بفينيسيوس وأرفقها بتعليق "الأفضل"، فرد اللاعب البرازيلي على التدوينة الداعمة له بعبارة "أحبك أنطونيو".



