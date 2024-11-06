بطل قصّة التزوير الشهيرة يواجه نجوم برشلونة الليلة

يخوض النجم الأحمر مهمة صعبة للغاية حين يستضيف الليلة برشلونة

يخوض النجم الأحمر الصربي مهمة صعبة للغاية حين يستضيف الليلة برشلونة الإسباني في الجولة الرابعة من الدور الاول من دوري أبطال أوروبا.

ويقود الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا فريقه النجم الأحمر على ملعب راجكو ميتيتش، بمواجهة ثلّة من النجوم الذين لمعوا في صفوف البلاوغرانا، وبات الجمهور ينتظر مسلسل أهدافهم في كل مباراة ... ولهذا اللاعب قصة خاصة.

فقد كان وامانجيتوكا بطلاً لقصة تزوير، تم اكتشافها في ألمانيا في العام 2021، عندما كان لاعبا في شتوتغارت، حيث تألق وسجل 11 هدفاً وصنع خمس كرات حاسمة، ليتبين أنه لعب ويلعب بهوية مزورة لسنوات، بإسم وسنّ غير حقيقيين.

فقد أعلن اللاعب نفسه بتوجيه من ناديه، أن الاسم الذي كان يُعرف به، سيلاس وامانجيتوكا ليس حقيقيا، بل سيلاس كاتومبا مفومبا، وأن سنّه هي 22 عاماً، وليس 21، فعاقبه الاتحاد الألماني بالإيقاف لثلاثة أشهر وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

بعدها، أعار النادي الألماني سيلاس إلى النجم الأحمر الصربي، حيث لعب 8 مباريات وسجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وذكرت صحيفة ماركا، أن اللاعب تعرض للابتزاز في العام 2017، من قبل وكيله الذي هدده بإعادته الى الكونغو حين اضطر إلى تجديد تأشيرته، ولم يكن يريد العودة إلى بلاده، فأخذه شخص ما إلى فرنسا للتجربة، واضطر إلى تغيير اسمه واعتماد هوية ليست له.

