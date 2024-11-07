فيديو - نجم جديد من لاماسيا يُقدّم أوراق اعتماده

Pedro Rodriguez vs Iceland U17 pic.twitter.com/SDAlgUQmoj — XDcomps (@XDcomps) November 5, 2024

مؤخراً، عادت "لا ماسيا" لتُمثل مركزاً لولادة اللاعبين الكبار، بدليل ظهور لامين يامال ومارك كاسادو ومارك بيرنال وباو كوبارسي وسواهم، كما يريد بيدرو رودريغيز، البالغ 16 عاماً فقط، الحصول على فرصته.قدّم اللاعب الشاب مباراة رائعة مع منتخب شباب إسبانيا تحت 17 سنة ضد أيسلندا (2-1)، وتوج أداءه بهدف، بعد أن تدرب ابن غرناطة في عدة مناسبات مع الفريق الأول لبرشلونة، تاركاً المدرب هانسي فليك بمشاعر جيدة للغاية .في سن الـ16، شارك بيدرو لأول مرة مع برشلونة أتلتيك تحت قيادة ألبرت سانشيز، وفي دوري الأمم الأوروبية للشباب مع جوليانو بيليتي.جاء لاعب الوسط من غرناطة إلى لا ماسيا في العام 2019 وهو في سن 11 عاماً، ولم يكن تأقلمه سهلاً، لكن الجهد والمثابرة سمحا له بتأسيس نفسه كأحد أبرز المواهب في أكاديمية برشلونة للشباب، وهو شارك في الفوز ليل الاربعاء على النجم الاحمر الصربي (5-2) في دوري ابطال اوروبا.