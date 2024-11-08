فلورنتينو بيريث يترشح لرئاسة ريال مدريد من جديد

رئيس نادي ريال مدريد في 21 عاماً من أصل آخر 24 عاماً

فلورنتينو بيريث، هو رئيس نادي ريال مدريد في 21 عاماً من أصل آخر 24 عاماً، إذ تمّ تعيينه لأوّل مرّة في العام 2000، قبل أن يتنازل عن المنصب في العام 2006، ويعاد انتخابه في العام 2009، ليظل على رأس السلطة منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن بيريث يبلغ من العمر الآن 77 عاماً، إلا أنه ليس لديه خطط للابتعاد عن الرئاسة في أي وقت قريب، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أنه ينوي الترشح مرة أخرى، عندما تجري الانتخابات في العام 2025.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يعقد ريال مدريد جمعيته العامة، وأحد البنود المدرجة على جدول الأعمال هو اقتراح لانتخاب أعضاء المجلس الانتخابي للفترة بين 29 آذار - مارس 2025 و28 آذار - مارس 2029، حيث يتوقّع أن يصبح إعلان بيريث للترشح مرة أخرى رسميّاً.

وفي عهده، أثبت ريال مدريد نفسه على أنه الأفضل في أوروبا، لذلك لن يكون مفاجئاً إذا فاز في الانتخابات الرئاسية للمرّة السابعة.







