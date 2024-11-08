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شائعات بين جورجينا وإيفانا فما علاقة رونالدو؟

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شائعات بين جورجينا وإيفانا فما علاقة رونالدو؟
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كرة القدم

2024-11-08 | 02:38
شائعات بين جورجينا وإيفانا فما علاقة رونالدو؟

تقارير أشارت الى أن إيفانا ابتعدت كلياً عن شقيقتها وصديقها رونالدو

نفت إيفانا رودريغيز، شقيقة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات التي ترددت حول أزمة مع شقيقتها وابتعادها عن عائلتها المقيمة في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت تقارير أشارت الى أن إيفانا ابتعدت كلياً عن شقيقتها وصديقها رونالدو، وأن الشقيقتين حظرتا بعضهما على إنستغرام، وحذفتا جميع الصور المشتركة.
ونشرت الصحفي خافيير دي أويوس تقريراً في صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، جاء فيه أنه تواصل مع عائلة رونالدو، حيث نفت إيفانا الشائعات بشكل قاطع، وتباهت بأنها تلقت هدية من شقيقتها جورجينا، عبارة عن شقة فاخرة في قلب مدينة خيخون الاسبانية.
وقالت إيفانا "أهدتني شقيقتي شقة فخمة في خيخون، وقمنا بترميمها بالكامل، وأجرينا تجديدات شاملة، ونقلنا  مئات الصناديق اليها"، ونفت أي تأثير لرونالدو في علاقتهما الأخوية.



شائعات بين جورجينا وإيفانا فما علاقة رونالدو؟

رياضة

كرة القدم

إيفانا رودريغيز

جورجينا رودريغيز

كريستيانو رونالدو

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