الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

برشلونة على وشك توقيع اتفاق تاريخي مع نايكي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة على وشك توقيع اتفاق تاريخي مع نايكي
A-
A+

كرة القدم

2024-11-08 | 23:41
برشلونة على وشك توقيع اتفاق تاريخي مع نايكي

اقتربت خزائن برشلونة من الشعور بارتياح كبير

اقتربت خزائن برشلونة من الشعور بارتياح كبير، بفضل الاتفاق الجديد الوشيك مع شركة نايكي، حيث عُقد أمس الجمعة  اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة برئاسة جوان لابورتا، وصوّت أعضاء مجلس الإدارة على التصديق على الاتفاق الشفهي بين الطرفين.
وبدا أعضاء مجلس الإدارة راضون للغاية عن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه، حيث سيتم تمديد الارتباط بين الطرفين حتى العام 2038 مع زيادة كبيرة في المبلغ الذي سيحصل عليه النادي.
فقد تم تحسين الدخل بحوالي 48 مليون يورو من 2024 إلى 2028، وما بين 58 و60 مليوناً أكثر من الآن في الفترة من 2028 إلى 2038.
إلى هذه الأرقام، تم الاتفاق على مكافأة التجديد التي تقترب من 100 مليون يورو، وقال لابورتا "سيكون أفضل عقد في تاريخ كرة القدم، وقد كان من الممكن توقيعه في آب - أغسطس، لقد ذهبنا إلى السوق للبحث عن عرض أفضل، وحصلنا عليه، نحن نتفاوض ونضع اللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان قريباً".
ومع ذلك، فالاتفاق ليس رسمياً بعد، حيث لم تعط شركة نايكي موافقتها النهائية على هذا الارتباط المليوني، على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أنه سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة.
ومع التوقيع الجديد مع العلامة التجارية الأميركية، سيعود النادي الكاتالوني إلى قاعدة 1:1 للتعاقدات، وهي احدى الأهداف ذات الأولوية التي حددها مجلس إدارة لابورتا للسوق المقبلة، وسيتمكن الفريق من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، وهما مسجلين حالياً في الليجا حتى 31 كانون الاول - ديسمبر.


برشلونة على وشك توقيع اتفاق تاريخي مع نايكي

رياضة

كرة القدم

برشلونة

نايكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النتائج التفصيلية للكرة الذهبية: هذا هو الفرق بين رودري وفينيسيوس
فيديو - أمستردام ساحة معركة بين العرب والصهاينة

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما هو طلب فليك الغريب من رئيس برشلونة؟
00:19

ما هو طلب فليك الغريب من رئيس برشلونة؟

فليك تقدّم بطلب غريب إلى رئيس النادي جوان لابورتا

00:19

ما هو طلب فليك الغريب من رئيس برشلونة؟

فليك تقدّم بطلب غريب إلى رئيس النادي جوان لابورتا

ملعب ريال مدريد يتسبب بإزعاج جيرانه فما هي القصة؟
00:17

ملعب ريال مدريد يتسبب بإزعاج جيرانه فما هي القصة؟

شكاوى الجيران في المناطق المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو

00:17

ملعب ريال مدريد يتسبب بإزعاج جيرانه فما هي القصة؟

شكاوى الجيران في المناطق المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو

واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي
23:46

واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر

23:46

واندا نارا من ماورو ايكاردي الى إل-غانتي

ما كان سراً معلناً، أصبح رسمياً بعد عدة أشهر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024