برشلونة على وشك توقيع اتفاق تاريخي مع نايكي

اقتربت خزائن برشلونة من الشعور بارتياح كبير

اقتربت خزائن برشلونة من الشعور بارتياح كبير، بفضل الاتفاق الجديد الوشيك مع شركة نايكي، حيث عُقد أمس الجمعة اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة برئاسة جوان لابورتا، وصوّت أعضاء مجلس الإدارة على التصديق على الاتفاق الشفهي بين الطرفين.

وبدا أعضاء مجلس الإدارة راضون للغاية عن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه، حيث سيتم تمديد الارتباط بين الطرفين حتى العام 2038 مع زيادة كبيرة في المبلغ الذي سيحصل عليه النادي.

فقد تم تحسين الدخل بحوالي 48 مليون يورو من 2024 إلى 2028، وما بين 58 و60 مليوناً أكثر من الآن في الفترة من 2028 إلى 2038.

إلى هذه الأرقام، تم الاتفاق على مكافأة التجديد التي تقترب من 100 مليون يورو، وقال لابورتا "سيكون أفضل عقد في تاريخ كرة القدم، وقد كان من الممكن توقيعه في آب - أغسطس، لقد ذهبنا إلى السوق للبحث عن عرض أفضل، وحصلنا عليه، نحن نتفاوض ونضع اللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان قريباً".

ومع ذلك، فالاتفاق ليس رسمياً بعد، حيث لم تعط شركة نايكي موافقتها النهائية على هذا الارتباط المليوني، على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أنه سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة.

ومع التوقيع الجديد مع العلامة التجارية الأميركية، سيعود النادي الكاتالوني إلى قاعدة 1:1 للتعاقدات، وهي احدى الأهداف ذات الأولوية التي حددها مجلس إدارة لابورتا للسوق المقبلة، وسيتمكن الفريق من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، وهما مسجلين حالياً في الليجا حتى 31 كانون الاول - ديسمبر.





