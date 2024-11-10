فيديو - برشلونة وريال مدريد يتنافسان على جوهرة جورجيا

قد يدخل العملاقان في مبارزة، لضم لؤلؤة جورجيا الجديدة

يقوم ناديا برشلونة وريال مدريد الاسبانيين بعمل جيد منذ عدة سنوات في البحث عن المواهب الشابة لتدعيم صفوفهما، وبعد قصة التركي أردا توران، قد يدخل العملاقان في مبارزة، لضم لؤلؤة جورجيا الجديدة.





ووفقاً لصحيفة ”لاجازيتا ديللو سبورت“ الايطالية، فإن الناديين الإسبانيين يراقبان مستقبل الظهير الأيسر الشاب سابا خارباشفيلي، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي يلعب في صفوف دينامو تبليسي.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أن خارباشفيلي لعب 25 مباراة مع الفريق الأول لدينامو تبليسي، ويعتبر أحد أفضل المواهب في بلاده، وقد جذبت عروضه الجيدة اهتمام العديد من الأندية ذات المستوى العالي، ويقال إن برشلونة وريال مدريد هما من بين الأندية التي اهتمت بإمكانياته.

تضيف المعلومات المذكورة أعلاه أن دينامو تبليسي يريد توسيع علاقاته مع إسبانيا، حيث افتتح مكتباً في مدينة برشلونة بهدف الترويج للاعبين الأكثر موهبة.

ويبرز اسم سابا خارباشفيلي من بين اللاعبين الشباب في الفريق الجورجي، وسنرى ما إذا كان برشلونة وريال مدريد سيؤكدان اهتمامهما بضمه.





