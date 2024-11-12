فيديو صادم لحكم يشتم ليفربول ويورجن كلوب

🚨 David Coote appears to call Liverpool 's***" and Jurgen Klopp 'a German ****' 🤯



PGMOL are investigating the video. pic.twitter.com/cPLHVxrQJ2 — Mail Sport (@MailSport) November 11, 2024

قررت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل عاجل إيقاف الحكم ديفيد كوت بعد انتشار فيديو مثير للجدل له.فقد انتشر مقطع فيديو صادم لديفيد كوت، وهو يتحدث مع رجل آخر، حيث قام بشتم نادي ليفربول واصفاً إياه بـ"القمامة"، وتفوه بألفاظ بذيئة للغاية ضد مدربه السابق الألماني يورجن كلوب.وتحدث كوت في الفيديو عن إحدى مباريات ليفربول فقال "ليفربول كان سيئا"، وواصل بعد سؤاله عن كلوب "(لفظ بذيء)، لقد اتهمني بالكذب عندما أدرت مباراة بيرنلي، ثم وجه لي ضربة قوية، لا أريد التحدث عن هذا الشخص المتعجرف، كنت أبذل قصارى جهدي لتجنب التحدث معه".وأصدرت الهيئة المسؤولة عن التحكيم في إنجلترا بياناً جاء فيه "تم إيقاف ديفيد كوت على الفور في انتظار إجراء تحقيق كامل .. لن نقوم بالإدلاء بأي تعليقات أخرى حتى اكتمال هذه العملية".