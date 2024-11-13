أوباميكانو يدافع عن مبابي .. نقص في الامتنان

بعد استبعاد مبابي من التشكيلة التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا المقبلة

يعتقد دايوت أوباميكانو أنّه تمّ إظهار "نقص في الامتنان" تجاه زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بعد استبعاد الأخير من التشكيلة التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا المقبلة.

ولم يتم إدراج مبابي في مباراتيّ فرنسا ضد الكيان الصهيوني وإيطاليا "لمرة واحدة"، وفقا لديدييه ديشامب، وذلك بعد أن غاب قائد المنتخب عن آخر مباراتين، حيث حصل على راحة، على الرغم من عودته إلى لياقته البدنية في الوقت المناسب للمباريات الدولية في تشرين الأول - أكتوبر.

ولعب مبابي المباراة التي فاز بها ناديه ريال مدريد (4-0) على أوساسونا في نهاية الأسبوع، لكنه لم يتمكن من التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، بعد أن سجل ستة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإسباني منذ انتقاله من باريس سان جيرمان.

ويعتبر هذا المعدل أقل من إجمالي أهداف مبابي المتوقعة لهذا الموسم بمقدار 2.04، وهو الذي سجل 48 هدفاً في 86 مباراة لمنتخب بلاده، إلى جانب مساعدته في الفوز بكأس العالم 2018 ولقب دوري الأمم 2020-21.

وعلى الرغم من التكهنات الأخيرة حول غياب مبابي عن المنتخب، قفز أوباميكانو للدفاع عن زميله في الفريق آملاً في عودته السريعة إلى تشكيلة فرنسا.

وقال اللاعب أنّه غير قلق بشأن مبابي، ولا يمكن نسيان ما فعله مع منتخب فرنسا، معتبراً "أنّهم يفتقرون إلى القليل من الامتنان تجاهه، وأمل أن نراه مرة أخرى بسرعة، لأنّه لا يمكن أن ننسى بأنه القائد".





