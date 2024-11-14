القبض على رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

بتهمة الاحتيال والسرقة لمبلغ قُدّر بحوالي 68 ألف يورو

ألقي القبض على داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، وأفرج عنه لاحقا بكفالة، بتهمة الاحتيال والسرقة لمبلغ قُدّر بحوالي 68 ألف يورو.

ونفى جوردان ومشتبه بهما آخران التهم الموجهة إليهم في محكمة بالم ريدج للجرائم الاقتصادية في جوهانسبرغ، فأفرج عنهم بكفالة قدرها حوالي 1045 يورو لكل منهم.

والمتهمان الآخران هما غروني هلويو، المدير المالي لشركة صافا، ورجل الأعمال والصحفي السابق تريفور نيثلينج، وفقا لوسائل الإعلام الجنوب أفريقية، وثلاثتهم متهمون بسبع قضايا، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والتآمر لارتكاب الاحتيال والسرقة.

ويزعم الادعاء أنه بين عامي 2014 و 2018 ، استخدم جوردان أموال صافا لمصلحته الخاصة، من بين أمور أخرى، وأنه استأجر شركة أمنية خاصة لحمايته الشخصية، بالإضافة إلى شركة علاقات عامة دون الحصول على الإذن اللازم من مجلس إدارة الاتحاد.

وجوردان (73 عاما)، هو ناشط مناهض للفصل العنصري، وسياسي سابق وأستاذ جامعي، كما أنه رئيس صافا منذ عام 2013، بعد أن كان المدير التنفيذي، وقد قاد ملف استضافة كأس العالم 2010، الذي أقيم في جنوب إفريقيا وفازت به إسبانيا.





