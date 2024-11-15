صديقة نجم ليفربول تقاضيه بتهمة الخيانة مع صديقتها !!

بعد عامين من تركها من أجل صديقتها

بعد عامين من تركها من أجل صديقتها، قررت عارضة الأزياء كاميلا مايان، الصديقة السابقة لنجم ليفربول، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، رفع دعوى قضائية ضده.

وكشفت مايان أن صديقها ماك أليستر انفصل عنها اثر علاقة استمرت خمس سنوات، وذلك بعد شهرين من فوزه بكأس العالم، ليقوم بالارتباط بصديقتها إلين كوفا.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن مايان تطالب نجم ليفربول بتعويض مالي عن السنوات التي عاشاها معا في الخارج، متهمة اياه بالاحتفاظ ببعض ممتلكاتها، وخيانته مع إيلين كوفا صديقة طفولتها.

وردّ اللاعب في حديث لصحيفة ميرور أنه لم يتسبب في أي أذى لصديقته السابقة وأنه وكوفا يخططان لمستقبلهما معا "نحن سعداء ونبني حياتنا في إنجلترا ونستمتع بالحياة معاً، مضيفاً "تم إغلاق الوساطة ولم يكن هناك اتفاق، وبدأت القضية منذ أكثر من عام ونصف، ومن جانبنا لم نعلن أي شيء".















