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بعد مغادرته يوفنتوس .. ما هو مستقبل بول بوجبا؟

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بعد مغادرته يوفنتوس .. ما هو مستقبل بول بوجبا؟
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كرة القدم

2024-11-16 | 02:58
بعد مغادرته يوفنتوس .. ما هو مستقبل بول بوجبا؟

وافق يوفنتوس ونجمه بوجبا على إنهاء علاقتهما

وافق نادي يوفنتوس الايطالي ونجمه الفرنسي بول بوجبا على إنهاء عقد لاعب خط الوسط، بعد إيقافه بسبب فشل اختبار المخدرات.
وسيكمل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، مدة إيقافه في آذار - مارس المقبل، بعد أن ثبت تعاطيه لمادة محظورة تعزز مستويات هرمون التستوستيرون، وتم إيقافه في البداية لمدة أربع سنوات منذ أيلول - سبتمبر 2023، ليتم تخفيض عقوبته إلى 18 شهراً من قبل محكمة التحكيم الرياضية مؤخراً.
لكن، على الرغم من هذا التخفيض، ألقى مدير يوفنتوس كريستيانو جيونتولي مؤخراً بظلال من الشك على فرص بوجبا في تمثيل "البيانكونيري" مرة أخرى، كما أبدى اللاعب رغبته في المغادرة، وقد تم إنهاء عقده الآن من قبل النادي.
وكان بوجبا قد أبرم عقدا مع يوفنتوس حتّى حزيران - يونيو 2026، لكنه سيتدرب الآن في ميامي على أمل العثور على ناد جديد قبل انتهاء إيقافه.
وكانت الإصابات منعت بوجبا من المشاركة سوى في 162 دقيقة فقط في خمس مباريات خلال موسم 2022-23، وهو أوّل موسم له في تورينو بعد مغادرته مانشستر يونايتد.
ولعب بوجبا ما مجموعه 51 دقيقة كبديل قبل إيقافه الموسم الماضي، وبحسب ما ورد وافق على تخفيض كبير في راتبه بينما كان غير مؤهل لتمثيل النادي.



بعد مغادرته يوفنتوس .. ما هو مستقبل بول بوجبا؟

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

بول بوجبا

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