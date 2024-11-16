الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

أين هو داني ألفيس وماذا يفعل الآن؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أين هو داني ألفيس وماذا يفعل الآن؟
A-
A+

كرة القدم

2024-11-16 | 03:53
أين هو داني ألفيس وماذا يفعل الآن؟

لا يزال لاعب برشلونة وإشبيلية السابق خارج السجن

لا يزال لاعب برشلونة وإشبيلية السابق داني ألفيس خارج السجن بعد إدانته بالاغتصاب، بعد أن دفع كفالة في آذار - مارس الماضي، ثم استأنف اللاعب البرازيلي الدولي الحكم الصادر بحقه في وقت سابق من هذا العام.
وأدين ألفيس بالاغتصاب في أواخر كانون الثاني - ديسمبر من العام 2022، في ملهى ليلي في برشلونة بعد أن انضم الى نادي بوماس في المكسيك.
وعلى الرغم من ادعائه في البداية أنّه لا يعرف المرأة المعنيّة، إلّا أنّه ذكر بعد ذلك أنهما مارسا الجنس بالتراضي، لكن لم يتمّ إثبات ذلك في المحكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، ودفع 150 ألف يورو كتعويض للضحية، وأمر تقييدي لتسع سنوات ونصف.
وتم اطلاق ألفيس بعد أن دفع كفالة مليون يورو، وهو يعيش في احدى ضواحي برشلونة، في عقار يملكه هناك، وقد بدأ نشاطاً تجاريّاً، إذ أطلق منصّة تحمل اسم Voxtom، تهدف إلى تنظيم الأحداث ومشاركتها وإنشائها بسهولة، سواء كانت حفلة عيد ميلاد أو حفلة موسيقية.
وتم إطلاق المنصة على انستغرام، وهو ناشد المؤثرين في البرازيل المساعدة في الإعلان عنها والمشاركة في انجاح وظائفها.






أين هو داني ألفيس وماذا يفعل الآن؟

رياضة

كرة القدم

برشلونة

إشبيلية

داني ألفيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحد أعظم أندية فرنسا مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية
ما هو مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟
04:22

الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للمرة الأولى هذا الموسم

04:22

الكلاسيكو رقم 15: هل يفوز ريال مدريد أخيراً على برشلونة؟

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للمرة الأولى هذا الموسم

أحد أعظم أندية فرنسا مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية
03:54

أحد أعظم أندية فرنسا مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية

يمكن أن ينافس في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل

03:54

أحد أعظم أندية فرنسا مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية

يمكن أن ينافس في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل

ما هو مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟
03:47

ما هو مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

كانت بداية الموسم صعبة للغاية بالنسبة لريال مدريد

03:47

ما هو مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟

كانت بداية الموسم صعبة للغاية بالنسبة لريال مدريد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024