أين هو داني ألفيس وماذا يفعل الآن؟

لا يزال لاعب برشلونة وإشبيلية السابق خارج السجن

لا يزال لاعب برشلونة وإشبيلية السابق داني ألفيس خارج السجن بعد إدانته بالاغتصاب، بعد أن دفع كفالة في آذار - مارس الماضي، ثم استأنف اللاعب البرازيلي الدولي الحكم الصادر بحقه في وقت سابق من هذا العام.

وأدين ألفيس بالاغتصاب في أواخر كانون الثاني - ديسمبر من العام 2022، في ملهى ليلي في برشلونة بعد أن انضم الى نادي بوماس في المكسيك.

وعلى الرغم من ادعائه في البداية أنّه لا يعرف المرأة المعنيّة، إلّا أنّه ذكر بعد ذلك أنهما مارسا الجنس بالتراضي، لكن لم يتمّ إثبات ذلك في المحكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، ودفع 150 ألف يورو كتعويض للضحية، وأمر تقييدي لتسع سنوات ونصف.

وتم اطلاق ألفيس بعد أن دفع كفالة مليون يورو، وهو يعيش في احدى ضواحي برشلونة، في عقار يملكه هناك، وقد بدأ نشاطاً تجاريّاً، إذ أطلق منصّة تحمل اسم Voxtom، تهدف إلى تنظيم الأحداث ومشاركتها وإنشائها بسهولة، سواء كانت حفلة عيد ميلاد أو حفلة موسيقية.

وتم إطلاق المنصة على انستغرام، وهو ناشد المؤثرين في البرازيل المساعدة في الإعلان عنها والمشاركة في انجاح وظائفها.













