فيديو - من هو ضيف رونالدو الذي "سيحطّم الانترنت"؟

نشر رونالدو مقطع فيديو على منصة يوتيوب

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مقطع فيديو على منصة يوتيوب، كان بمثابة إعلان تشويقي للضيف الذي سيظهر معه في حوار عبر قناته على المنصة.

وبدا رونالدو في الفيديو في منزله مع النجم الإنجليزي ريو فيردناند، الذي سأله عما إذا كان ضيفه المقبل هو النجم الويلزي ريان غيغز، فرد رونالدو "لا، لكن ذلك سيكون لطيفاً"، وأضاف "سنحطم الإنترنت، إنه شخص مشهور للغاية، وعدني أنك لن تخبر أحداً".

وتداول بعض رواد الإنترنت صورة مسرّبة تشير الى أن ضيف رونالدو يمكن أن يكون اليوتيوبر الأميركي الشهير "مستر بيست"، الذي يتابعه أكثر من 331 مليون مشترك على يوتيوب.











