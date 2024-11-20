فيديو - نيمار يشتري منزلاً في دبيّ بكلفة خيالية: 54.5 مليون دولار

تم تأكيد شراء نيمار لمنزل جديد خارج السعودية

مثل نيمار جونيور، بعد فترة ناجحة في أوروبا في برشلونة وباريس سان جيرمان، أحد أبرز التعاقدات في الهجرة الجماعية التي حدثت من "القارة القديمة" إلى كرة القدم السعودية.

وانضم النجم البرازيلي، الى هذه المغامرة الجديدة في الشرق الأوسط، حين وقع عقدا بقيمة 100 مليون يورو سنويا مع نادي الهلال السعودي.

وتضمن العقد استخدام لاعب سانتوس السابق لعقار مكوّن من 25 غرفة، حتى تتمكن العائلة والأصدقاء من البقاء عند زيارتهم له في المملكة.

ومع ذلك، تم تأكيد شراء نيمار لمنزل جديد خارج المملكة، وتحديداً في بوجاتي ريزيدنس، في الخليج التجاري لمدينة دبيّ في دولة الامارات.

وتبلغ قيمة العقار 54.5 مليون دولار، وهو قصر فيه كل الكماليات التي يمكن توقعها، مقابل هذا السعر المرتفع.

هذا الخبر أكده محمد بن غاطي، مطوّر المكان "يهدف تعاوننا مع بوجاتي إلى تقديم تجربة معيشية فريدة وحصرية، فقد أردنا إنشاء مساحة لا تعكس الفخامة فحسب، بل تعكس أيضا الشعور بالفخر والتميز لأصحابها".

هذا المشروع، لا يزال قيد الإنشاء، وهو الوحيد المتعلق بماركة السيارات الفاخرة "بوجاتي"، وهو عبارة عن مبنى يضم 182 مسكناً، ويحتوي على مصعد خاص للسيارات، ومسبح خاص حصري مع إطلالات بانورامية على وسط دبي، وصالة ألعاب رياضية حصرية، وشاطئ مستوحى من الريفيرا الفرنسية.

ليست هذه هي عملية الشراء الأخيرة الوحيدة التي قام بها نيمار، حيث استحوذ الشهر الماضي على بعض الأراضي في منطقة ميامي الساحلية، وتحديدا في منطقة بال هاربور، وبقيمة 26 مليون دولار.



