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فيديو - إيرلينغ هالاند يركض مع الذئاب في جبال النرويج

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فيديو - إيرلينغ هالاند يركض مع الذئاب في جبال النرويج
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كرة القدم

2024-11-20 | 00:56
فيديو - إيرلينغ هالاند يركض مع الذئاب في جبال النرويج

لاعب السيتي يتأمّل بين مجموعة من الذئاب في الغابة

ظهر إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في أحدث إعلانات Beats by Dre في بلاده النرويج.
يبدأ الإعلان بلاعب السيتي وهو يتأمّل بين مجموعة من الذئاب في الغابة، قبل أن ينطلق في جولة عبر الجبال النرويجية، ثمّ يركض على جذع دوّار وسط بحيرة هادئة، ويقوم بتمارين السحب على حافّة منحدر، ويقطع كومة من الخشب، ويمشي على الفحم الساخن بقدميه العاريتين.
وينتهي الإعلان باستيقاظ هالاند تحت غطاء من الثلج، وهو يضع سماعاته ذات اللون الأزرق السماوي، ويحدّق في الكاميرا مُنحزاً  الإعلان الأحدث في حملة إعلانية لشركة Beats بعنوان "العادي هو للآخرين".
وكان وجود هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز بعيداً كل البعد عن كونه عادياً منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قبل عامين، حيث حطم في موسمه الأول الرقم القياسي المسجل باسم أندي كول وآلان شيرر، ليصبح أكثر نجوم البريميرليج تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، ونال جائزتي الحذاء الذهبي وألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.
ومن الواضح أن هالاند في طريقه ليصبح أفضل هداف في تاريخ البريميرليج، وذُكر إنه تلقى عرضاً جديداً من مانشستر سيتي سيجعله آيضاً النجم الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ انه يتقاضى حالياً 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو ما قد يصل إلى 500 ألفاً وفق الصيغة الجديدة، حتى نهاية موسم 2028-29.




فيديو - إيرلينغ هالاند يركض مع الذئاب في جبال النرويج

رياضة

كرة القدم

إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي

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