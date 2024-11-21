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جذور فينيسيوس جونيور من قبيلة تيكار في الكاميرون

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جذور فينيسيوس جونيور من قبيلة تيكار في الكاميرون
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كرة القدم

2024-11-21 | 01:36
جذور فينيسيوس جونيور من قبيلة تيكار في الكاميرون

اكتشف نجم ريال مدريد صلاته بقبيلة تيكار في الكاميرون

اكتشف نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، صلاته بقبيلة تيكار في الكاميرون، بعد اختبار الحمض النووي الذي أجراه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالتعاون مع AfricanAncestry.com.
وتم الكشف عن نتائج الاختبار يوم الثلاثاء الفات، خلال حفل أقيم في فونتي نوفا ، حيث تم تقديم شهادة لفينيسيوس تؤكد تراثه.
وذكرت صحيفة فوت بوم أن فينيسيوس حصل على الشهادة إلى جانب والده فينيسيوس خوسيه بايساو دي أوليفيرا ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز قبل مباراة البرازيل في تصفيات كأس العالم ضد أوروغواي (1-1).
هذه المبادرة هي جزء من حملة "جذور الذهب" التي التي تحتفل بتاريخ وفخر المجتمع الأفرو برازيلي، لا سيما في كرة القدم.
وفي حديثه في هذا الحدث، أكد رودريغيز على الأهمية الأوسع للمبادرة، قائلا "الاحتفال بفيني جونيور هو الاحتفال بنجاح جميع البرازيليين، من خلال معرفة أصولهم، ونؤكد من جديد التزامنا بمجتمع شامل، مع الاعتراف بالدور الأساسي للثقافة الأفرو برازيلية في هويتنا ونجاحنا في كرة القدم العالمية".
وسلطت مؤسسة ورئيسة AfricanAncestry.com، جينا بيج، الضوء على أهمية إعادة ربط الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي بجذورهم.
وقالت بيج "يحمل فيني جونيور في داخله الرغبة في تكريم تراثه، ولكنه مثل العديد من الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي، تم محو قصة أسلافهم بسبب العنصرية وإرث العبودية، ومن خلال اختبار الحمض النووي، اكتشفنا أن أسلافه ينتمون إلى قبيلة تيكار في الكاميرون".
وأضافت بيج "نعتقد أن إعادة اتصال فيني بجذوره الأفريقية هو "عمل مقاومة قوي، بما يتماشى مع دفاعه عن العدالة الاجتماعية داخل وخارج ملعب كرة القدم".
وتعليقاً على الاكتشاف، أعرب والد فينيسيوس عن سعادته قائلا "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف من أين أتينا، فالعديد من البرازيليين لا يعرفون أسلافهم أو تراثهم، وأنا سعيد لأننا من الكاميرون أيضا".



جذور فينيسيوس جونيور من قبيلة تيكار في الكاميرون

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

فينيسيوس جونيور

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