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منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي يلعب في الهند

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منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي يلعب في الهند
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كرة القدم

2024-11-21 | 01:40
منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي يلعب في الهند

تعتبر اليابان وقطر المنافسين المحتملين للأرجنتين

سوف يلعب منتخب الأرجنتين مباراتين استعراضيتين في ولاية كيرالا الهندية في العام المقبل، حسبما أعلن وزير الرياضة في ولاية كيرالا ف، في مؤتمر صحفي.
وتعتبر اليابان وقطر المنافسين المحتملين للأرجنتين، ومن المتوقع أن يكون ليونيل ميسي جزءا من الفريق. وقال الوزير إن كوتشي هي المكان المحتمل، على الرغم من أنه ستتم أيضا مناقشة جدوى إقامة المباراتين في مكان آخر.
وذكر الوزير أن إجمالي النفقات سيتم تغطيتها من خلال الرعاية، وقال إن جمعية التجار الحكومية تقدمت لرعاية الحدث.
وأضاف الوزير أن وفدا من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيزور ولاية كيرالا قريبا لإجراء محادثات، وسيتم الإعلان النهائي بعد ذلك.



منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي يلعب في الهند

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي

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