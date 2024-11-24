فيديو - الخليج يشمت بالهلال بتغريدات وعبارات وصور

بإعتبار من الصعب الفوز على الهلال محلياً، نظراً لقوته ولكونه مُدجج بالنجوم، سخر نادي الخليج عبر منصة إكس من "الزعيم"، بعد تغلبه عليه (3-2) ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة عكست نتيجة المباراة وأرفقها بعبارة "قلبنا الطاولة وغيرنا المعادلة .. مع الخليج تنتهي الحكاية".ونشر نادي الخليج أيضاً، وهو من محافغظة الشرقية السعودية، مجموعة صور للفوز وأرفقها بعبارة "خبرونا كيف أجواء الشرقية معاكم؟".وتلقى الهلال هزيمته الأولى بعد انتصارات تسعة وتعادل واحد، لكنه بقي في الصدارة برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، متقدماً على الاتحاد (27) الذي يلعب الليلة مع الفتح، متذيل الترتيب، فيما رفع الخليج رصيده الى 19 نقطة في المرتبة السادسة.