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توتنهام سحق السيتي وحارس مرماه لعب 60 دقيقة وهو مُصاب

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توتنهام سحق السيتي وحارس مرماه لعب 60 دقيقة وهو مُصاب
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كرة القدم

2024-11-26 | 01:55
توتنهام سحق السيتي وحارس مرماه لعب 60 دقيقة وهو مُصاب

كان الإيطالي جوليلمو فيكاريو بطل قصة غريبة من نوعها

كان الإيطالي جوليلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، بطل قصة غريبة من نوعها، حصلت خلال فوز فريقه الكاسح على مضيفه مانشستر سيتي (4-0) ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
فبالأمس، أعلن توتنهام أن فيكاريو، البالغ من العمر 28 عاماً، خضع لجراحة نتجت عن إصابته بكسر في الكاحل خلال المباراة، لكن الغريب أن الحارس الإيطالي خاضها حتى نهايتها، وهو أكد أنه لعب 60 دقيقة ضد مانشستر سيتي وهو مُصاب.
وكتب فيكاريو على إنستغرام "لعبت لمدة 60 دقيقة في ملعب الاتحاد وأنا مصاب بكسر في الكاحل، وبذلت قصارى جهدي من أجل الفريق، ولكن لسوء الحظ لم يكن هناك حل لهذه الإصابة، كنت في حاجة إلى إجراء عملية جراحية، أراكم قريبا على أرض الملعب".
وأعلن توتنهام في بيان "يمكننا إعلان أن جوليلمو فيكاريو خضع اليوم لعملية جراحية بسبب كسر في كاحله الأيمن، وسيجرى تقييم حالته من قبل جهازنا الطبي لتحديد موعد عودته إلى التدريبات".



توتنهام سحق السيتي وحارس مرماه لعب 60 دقيقة وهو مُصاب

رياضة

كرة القدم

جوليلمو فيكاريو

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الدوري الإنجليزي الممتاز

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