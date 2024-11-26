بريست بلا أهم لاعب وسجل دون هزيمة يواجه برشلونة

هو المنافس التالي لبرشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا

بريست الفرنسي، هو المنافس التالي لبرشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا، وهما يلتقيان الليلة في مونتجويك في عاصمة كاتالونيا.

ووصل الفريق الفرنسي مع غائب واحد، حيث أصيب أهم لاعبيه، لاعب خط الوسط بيير ليس ميلو في المباراة السابقة ضد موناكو، ولم يسافر مع بقية زملائه في الفريق، وهي خسارة حساسة للفريق.

يُعد غياب ليس ميلو انتكاسة للمدرب إريك روي، لكنه سيكون قادرا على إشراك أحد عشر لاعبا أساسيا موثوقا بهم في محاولة لمفاجأة برشلونة، والبقاء دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يلعب حارس المرمى بيزو، وأمامه أربعة مدافعين هم لالا وشاردونيه وكوليبالي وهايدارا، وفي في خط الوسط إديميلسون وماغنيتي وكامارا، مع ديل كاستيلو وسيما وأجوركي كلاعب متنوع المراكز.

ويحتل بريست المركز الرابع في الترتيب برصيد 10 نقاط حيث تغلب على شتورم غراتس النمساوي (2-1) وسالزبورغ النمساوي (4-0) وتعادل مع باير ليفركوزن الالماني (1-1) وفاز على سبارتا براغ التشيكي (2-1).

أما برشلونة فيحتل المركز السادس برصيد تسع نقاط بعدما خسر أمام موناكو الفرنسي (1-2) وفاز توالياً على يونغ بويز السويسري (5-0) وبايرن ميونيخ الألماني (4-1) وسيرفينا زفيزدا (5-2).







