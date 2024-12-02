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نادي برازيلي شهير يجمع التبرعات لسداد ديونه

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نادي برازيلي شهير يجمع التبرعات لسداد ديونه
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كرة القدم

2024-12-02 | 01:24
نادي برازيلي شهير يجمع التبرعات لسداد ديونه

حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت لمساعدة نادي كورينثيانز

خلال 48 ساعة، تجاوزت حملة جمع التبرعات عبر الإنترنت لمساعدة نادي كورينثيانز، الناشط في الدوري البرازيلي، على سداد ديونه الملايين، والسعي هو لمعادلة قيمة إجمالي الدين لدى أحد البنوك.
ونظرا للعدد المفرط من الإدخالات، كانت المنصة غير متصلة بالإنترنت لبضع ساعات، ونشر رئيس النادي، أوغوستو ميلو، مقطع فيديو للحديث عن المشاكل التقنية، لكن ذلك لم يمنع 12 ألف متبرع من القيام بهذه المهمة.
أما الموعد النهائي للوصول إلى الهدف من جمع التبرعات فهو ستة أشهر، وإذا تعذر القيام بذلك خلال هذه الفترة المنصوص عليها، فيمكن الاستمرار في الحملة.



نادي برازيلي شهير يجمع التبرعات لسداد ديونه

رياضة

كرة القدم

كورينثيانز

الدوري البرازيلي

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